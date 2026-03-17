Российский форум по управлению интернетом пройдет в Москве в апреле

На сайте 16-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2026) появилась предварительная программа. Мероприятие пройдет 7–8 апреля в пространстве «Согласие Hall» в гибридном формате.

Форум организуют Координационный центр доменов .RU/.РФ и Центр глобальной ИТ-кооперации. В нем примут участие представители власти, бизнеса и общественных организаций, а также ведущие интернет-эксперты.

В программе — девять секций. Участники обсудят вопросы цифрового суверенитета, развитие суверенных облачных инфраструктур, цифровое здравоохранение, безопасность детей в Сети и сохранение культурного и языкового разнообразия в интернете.

Отдельная форсайт-сессия будет посвящена искусственному интеллекту. Эксперты рассмотрят влияние ИИ на управление, экономику и общество, а также перспективы развития автономных агентов и машинного принятия решений в 2027–2035 годах. Запланированы дискуссии о регулировании генеративного ИИ и его применении в медицине и онлайн-сервисах.

Среди спикеров — представители Администрации президента, Минцифры, Госдумы, Минэкономразвития, Федерального агентства по делам национальностей, а также Сбербанка, VK, Сколково и профильных организаций.

«Российский форум по управлению интернетом остается ключевой площадкой для открытого диалога о развитии интернета и цифровых технологий. В этом году особое внимание будет уделено тому, как активное внедрение искусственного интеллекта меняет интернет-среду», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

6 апреля пройдет открытая лекция депутата Антона Горелкина о формировании ИТ-законодательства, а 8 апреля состоится вручение премии Virtuti Interneti.

