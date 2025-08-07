Российский экологический оператор стал партнером форума «Экосистема»

Российский экологический оператор (РЭО) стал экопартнером форума «Экосистема. Заповедный край», проходящего на Камчатке. Компания уже четвертый год подряд поддерживает мероприятие и его экологическую повестку, сообщила пресс-служба оператора.

«Поддержка молодежных просветительских инициатив — важная часть нашей работы. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых и талантливых людей понимали, как работает отрасль обращения с отходами, включались в ее развитие. Мы видим большой интерес к теме устойчивого развития и экологического дизайна — и уверены, что участники форума примут активное участие в развитии экоповестки нашей страны», — отметила генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

В этом году РЭО участвует в форуме в две смены. В первой смене эксперты компании провели образовательные сессии, где рассказали о главных задачах отрасли, экономике замкнутого цикла и современных методах работы с отходами.

Во второй смене РЭО организует тематическую конференцию консорциума, а также предложит участникам — победителям олимпиад и конкурсов — решить кейс по экологическому дизайну и экономике замкнутого цикла. Авторы лучших идей представят их перед жюри.

Форум «Экосистема. Заповедный край» каждый год собирает более 600 одаренных школьников, студентов и молодых профессионалов со всей страны. Его миссия — создать сообщество будущих лидеров в сфере устойчивого развития, экологии, технологий и зеленой экономики.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — построить в России эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сократит их захоронение до 50% и увеличит переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.