Российский экологический оператор (РЭО) станет соорганизатором Wasma-2025

Предстоящая 21-я Международная выставка Wasma, посвященная экологической тематике, получит поддержку Российского экологического оператора (РЭО) в качестве одного из ключевых партнеров. Мероприятие, которое пройдет в Москве с 25 по 27 марта, обещает стать важной площадкой для взаимодействия ведущих компаний-производителей экологического оборудования, экспертов в области переработки, региональных операторов, специалистов по экологии промышленных предприятий, а также представителей государственных органов и муниципалитетов, сообщила пресс-служба РЭО.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, Wasma давно заслужила признание как значимая платформа для обмена опытом и демонстрации инноваций в области обращения с отходами и экологических технологий. В этом году, подчеркнул он, тематика выставки расширяется, охватывая все аспекты развития экономики замкнутого цикла, и РЭО, являясь ключевым институтом в этой сфере, оказывает поддержку инициативам по внедрению передовых технологий переработки и утилизации, выступая в роли соорганизатора.

В 2024 году структура выставки претерпела изменения и включает в себя обновленные тематические разделы, охватывающие современные технологии в области обращения с отходами, методы рециклинга и восстановления ресурсов, системы очистки и подготовки воды, специализированную технику для коммунального хозяйства, экологический мониторинг, промышленные решения для очистки воздуха, а также цифровые и IT-решения для автоматизации экологических процессов.

В дополнение к основной экспозиции, в рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа, включающая Международный конгресс экологических технологий, Конференцию по вопросам очистки промышленных и бытовых сточных вод, Международный форум, посвященный проблемам ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также образовательный Лекторий, охватывающий различные виды отходов.

Посетители выставки смогут принять участие в интерактивных мероприятиях, включая создание арт-объектов из переработанных материалов под руководством художника Артура Пальчика, а также посетить мастерскую переработки «Зеленый фургон», где можно будет узнать о процессе переработки пластика и текстиля и попробовать себя в этом деле.

В этом году в выставке примут участие 70 компаний из России, Беларуси, Индии и Китая, демонстрируя передовые решения в области сбора, транспортировки, сортировки, хранения и переработки отходов, а также технологии очистки воды, промышленной фильтрации воздуха и автоматизированного управления экологическими процессами.