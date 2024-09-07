Российский актер театра и кино проголосовал на выборах в Щелкове

Российский актер театра и кино Иван Моховиков проголосовал на выборах в Щелкове, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Иван Моховиков — российский актер кино и театра, продюсер спектаклей, живущий в Щелкове,

принял участие в выборах, проголосовав на одном из избирательных округов города.

Его поступок — это не просто формальное исполнение гражданского долга, а яркий пример активной гражданской позиции. Иван Моховиков, будучи неравнодушным к будущему своего города и страны, понимает, насколько важно использовать право голоса для влияния на развитие родного Щелкова.

Выборы — это не просто процедура, а инструмент, позволяющий каждому гражданину выбрать то, в каком направлении должно развиваться общество. Результаты выборов во многом зависят от каждого голоса, и выбор каждого человека важен.

Иван Моховиков своим примером призвал всех щелковцев проявить свою гражданскую позицию и принять участие в выборах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.