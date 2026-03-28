Российских призывников не отправят в зону СВО и новые регионы

Российских военных, служащих по призыву, не будут отправлять в зону спецоперации. Медицинское освидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек от призыва проводят в течение всего года, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает пресс-служба Минобороны России в канале в MAX .

Он выступил на брифинге по итогам организации осенью прошлого года призыва россиян на военную службу. Там обсуждались особенности комплектования ВС РФ и иных войск грядущей весной.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — подчеркнул Цимлянский.

Также призывников не собираются отправлять в Луганскую, Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Их отправят к месту службы, как и в прошлом году, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

