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Российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ на авдеевском направлении

Общество

Фото - © Скриншот

На авдеевском направлении спецоперации зенитчики группировки войск «Центр» ликвидировали украинские беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом бойцы обеспечили прикрытие огневых позиции российской артиллерии.

На видео, опубликованном в Telegram-канале министерства, показана работа зенитчиков, момент сбития дронов противника, а также их обломки, которые подобрали российские военные.

С начала апреля зенитчики ликвидировали свыше 10 украинских беспилотников ВСУ, среди них есть «Фурия» и «Лелека».