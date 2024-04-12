Российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ на авдеевском направлении
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На авдеевском направлении спецоперации зенитчики группировки войск «Центр» ликвидировали украинские беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Таким образом бойцы обеспечили прикрытие огневых позиции российской артиллерии.
На видео, опубликованном в Telegram-канале министерства, показана работа зенитчиков, момент сбития дронов противника, а также их обломки, которые подобрали российские военные.
С начала апреля зенитчики ликвидировали свыше 10 украинских беспилотников ВСУ, среди них есть «Фурия» и «Лелека».