Российские телефоны могут оказаться надежнее западных

IT-эксперт Михаил Воробьев отметил, что в современном мире организации и государства становятся более осведомленными о важности защиты информации. По словам специалиста, особенно это касается критически важных секторов, сообщает RuNews24 .

Операционная система Android, созданная и контролируемая американскими разработчиками, стала одной из самых популярных в мире. Это открывает широкие возможности для пользователей, но при этом вносит определенные риски, связанные с конфиденциальностью и безопасностью данных, предупредил Воробьев.

По его словам, с ростом осведомленности о кибербезопасности возникают вопросы, насколько безопасно использовать иностранные смартфоны и приложения.

«Каждого из нас слишком много в смартфонах. Мы храним в телефоне огромное количество данных, поэтому использовать такую технику тем, кто работает в критически важных для страны отраслях, нельзя. И в ряде организаций это уже запретили», — пояснил Воробьев.

Специалисты обсуждают возможность отключения российских устройств от иностранных ресурсов, но такой шаг может привести к серьезным последствиям, уверен IT-эксперт. По его мнению, это вызовет не только технические трудности, но и возможные политические и экономические проблемы, включая потерю доступа к популярным сервисам и технологиям.