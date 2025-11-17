Российские таможенники изъяли 21 слиток золота у гражданина Германии

Судебные приставы Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка, которые пытался незаконно провезти через границу гражданин Германии, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», где 59-летний иностранец выбрал, как отмечают в управлении ФССП, «весьма смелый, но не самый удачный способ провоза золота через границу».

При проверке автомобиля Mercedes-Benz таможенники обнаружили 12 золотых слитков, спрятанных под выдвижной полкой автодома, и еще девять слитков — среди личных вещей в дорожной сумке. Общий вес изъятого драгоценного металла составил 13 килограммов, а его оценочная стоимость — около 108 миллионов рублей. Все слитки имели пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold.

Суд постановил конфисковать золото в пользу государства, после чего судебные приставы Псковского района обеспечили его передачу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров, гражданина Германии отправили под домашний арест.

Ранее в Польше нашли тоннель с вагонами, которые могут быть связаны с легендарным «золотым поездом» нацистов времен Второй мировой войны.