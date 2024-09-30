Российские срочники после окончания службы пошли добровольцами на СВО

«Решил не оставаться в стороне»: добровольцы рассказали, почему пошли на СВО

Молодые бойцы российской армии после окончания срочной службы добровольно решили подписать контракт с Минобороны, затем отправились в зону проведения специальной военной операции для оказания помощи Родине и военным.

«Попал в ВС РФ, призвался на срочную службу и оттуда уже решил подписать контракт. Помочь товарищам, кто находится здесь. Ни в чем не разочаровался, помогаю», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Аватар.

Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Гаврик рассказал, что не смог остаться в стороне и тоже подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО.

«Я решил не оставаться в стороне. Пошел добровольцем. Сразу попал командиром боевой машины», — рассказал Гаврик.

Добровольцы спокойно несут службу, так как знают, что власти страны заботятся об их семьях. Финансовое благополучие и социальные льготы, которыми могут пользоваться близкие военных, позволяют им полностью сконцентрироваться на выполнении боевых задач.

В настоящее время труд военнослужащего достойно оплачивается. При подписании контракта с Минобороны от государства и региона добровольцы получают единовременную выплату не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащие получают от 210 тысяч рублей каждый месяц. Также есть и дополнительные стимулирующие выплаты, размер которых достигает до 1 млн рублей в год. Военнослужащим также полагается 100% компенсация военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.

Центр отбора контрактников

Чтобы подписать контракт с Минобороны в Московской области, достаточно обратиться в специализированный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Для уточнения подробной информации можно связаться с пунктом отбора бойцов по телефону: 8 (495) 990-77-77.

Балашихинский центр отбора бойцов многофункционален. Там будущие бойцы российской армии получают сбалансированное питание, жилье и проходят первую боевую подготовку, а также могут получить все виды необходимых услуг — от юридической помощи до нотариальной.

Подмосковье и Минобороны наладили прочную связь по вопросам контрактников. Этой категории граждан уделяется максимальное внимание.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны в Подмосковье, получают самые большие выплаты по стране — 600 тысяч рублей единовременно. Также им ежемесячно выплачивают зарплату, а при выполнении боевых задач добавляют суточные начисления. В будущем все военнослужащие смогут получать повышенную пенсию.

Подмосковные контрактники могут оформить кредитные каникулы и приостановить любые исполнительные производства, кроме алиментов. Пока бойцы отдают долг родине и защищают ее, на гражданке за ними сохраняются рабочие места, где они трудились до подписания контракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.