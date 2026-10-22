Российские соцсети взбудоражила необычная тканевая маска для «женских прелестей»

сегодня в 11:20

Россиянка Ирина обратила внимание пользователей социальных сетей на необычный косметический продукт российского бренда биоревитализантов. Он предназначен для деликатного ухода за зоной бикини, сообщает автор публикации в личном блоге.

Девушка опубликовала снимки оригинальной упаковки уходового средства. На продукте указано, что он является маской для «женских прелестей».

Судя по оборотной стороне упаковки, косметическое средство представляет собой тканевую маску для зоны бикини. Она рассчитана на 15–20 минут применения с последующим распределением остатков сыворотки массажными движениями.

В состав входят полезные вещества. Производителем товара выступает белорусская компания по заказу индивидуального предпринимателя. Объем сыворотки внутри одного пакета составляет 30 миллилитров.

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