сегодня в 18:38

Российские семьи смогут получить до 10 тыс рублей из остатков маткапитала

В России семьям с детьми будут выплачивать до 10 000 рублей из остатков маткапитала. Соответствующую поправку к закону поддержали депутаты Госдумы, сообщает «Царьград» .

Согласно одобренной инициативе, у россиян появится возможность забирать неиспользованный остаток маткапитала в виде единовременной выплаты.

Ранее министр труда Антон Котяков заявлял, что закон поможет более чем 730 тысячам российских семей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон о праве российских семей получать по 10 тысяч рублей с остатков маткапитала вступит в силу с момента опубликования. Граждане РФ смогут рассчитывать на выплату уже этим летом.