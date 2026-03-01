Российские операторы сделали бесплатной связь на Ближнем Востоке

Российские мобильные операторы предоставляют бесплатные услуги связи для соотечественников на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут», — заявили в пресс-службе МТС.

Также «Мегафон» уведомил своих клиентов в Дубае о подключении пакета бесплатных услуг: 2 ГБ интернет-трафика и 30 минут для исходящих звонков в Россию, по территории страны пребывания и неограниченные входящие вызовы до 4 марта.

Кроме того, абоненты «Билайн» и Т2, находящиеся в странах Ближнего Востока, могут бесплатно позвонить на горячую линию «Турпомощи» и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Ранее пресс-служба посольства РФ в Ереване сообщало, что в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке россияне могут вернуться из Ирана на Родину через территорию Армению.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

