Посольство РФ: россияне могут вернуться из Ирана через территорию Армении

В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке россияне могут вернуться из Ирана на Родину через территорию Армению, сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

«В настоящий момент на армяно-иранской границе в круглосуточном режиме продолжает функционировать пограничный переход (КПП) „Нурдуз“/„Агарак“», — говорится в сообщении.

Для граждан России граница между Ираном и Арменией открыта. Для свободного пересечения достаточно предъявить действующий заграничный или внутренний паспорт. Никаких предварительных уведомлений не требуется. После пересечения границы рекомендуется продолжить путь в направлении Еревана или Гюмри, откуда можно без пересадок долететь до городов РФ.

Связаться с консульским отделом посольства РФ в Армении можно по телефону: +374 10 589 843, или отправить письмо на электронную почту: consarmenia@mid.ru. Кроме того, при возникновении ЧС работает экстренный телефон посольства: +374 77 495 001.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

