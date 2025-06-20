Российские колонии начали массово закупать музыкальные инструменты

сегодня в 10:06

Исправительные колонии в РФ начали массово приобретать DJ-оборудование, барабаны, гитары, а также иные музыкальные инструменты для заключенных. Количество поставок таких товаров в российские ИК выросло на 470% с 2022 года, сообщает Mash .

За последние полтора года в исправительные колонии РФ 120 раз поставляли музыкальные принадлежности. Деньги на такие цели выделяют активнее.

Например, в Тверской области для исправительных колоний № 7 и 4, СИЗО приобретут электрические гитары и ударные установки на 100 тыс. рублей. Еще туда поставят акустические гитары, диджейские пульты и акустическую систему на 400 тыс. рублей.

В исправительные колонии Иркутска приобретут бас-гитару, акустическую систему, восемь микрофонов, акустические установки, пульты. Суммарно на 700 тыс. рублей.

В ИК № 6 в Марий Эл купят синтезатор за 41 тыс. рублей. Также приобретут иное музыкальное оборудование на 290 тыс. рублей.

В колонии-поселении № 1 Санкт-Петербурга и вовсе планируют создать студию звукозаписи. Туда приобретут профессиональные мониторы, внешнюю звуковую карту и студийный микрофон.