Российские инженеры разобрались в особенностях западных ракет Storm Shadow

«Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель», — заявил специалист по работе с вооружением.

Он подчеркнул, что с этого блока российские инженеры демонтируют выключатель и все электрические схемы вместе с проводами. Эти позволит определить возможные модификации и особенности работы снаряда.

Собеседник агентства добавил, что при дальнейшей работе с данными ракетами отечественные специалисты смогут определить изменения в конструкции, а также новые блоки или установленные ловушки.

Ранее Минобороны Великобритании опровергло данные о том, что дало разрешение на использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь территории России. По мнению Лондона, это может втянуть Великобританию в конфликт с Москвой.

Storm Shadow — британско-французская малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Дальность поражения боеприпаса составляет от 250 до 560 км. Во Франции производится под наименованием SCALP.