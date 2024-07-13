Российские инженеры разобрались в особенностях западных ракет Storm Shadow
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Российские специалисты определили особенности работы блоков управления дальнобойных ракет Storm Shadow, что позволит отличать их модификации, сообщает РИА Новости.
«Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель», — заявил специалист по работе с вооружением.
Он подчеркнул, что с этого блока российские инженеры демонтируют выключатель и все электрические схемы вместе с проводами. Эти позволит определить возможные модификации и особенности работы снаряда.
Собеседник агентства добавил, что при дальнейшей работе с данными ракетами отечественные специалисты смогут определить изменения в конструкции, а также новые блоки или установленные ловушки.
Ранее Минобороны Великобритании опровергло данные о том, что дало разрешение на использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь территории России. По мнению Лондона, это может втянуть Великобританию в конфликт с Москвой.
Storm Shadow — британско-французская малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Дальность поражения боеприпаса составляет от 250 до 560 км. Во Франции производится под наименованием SCALP.