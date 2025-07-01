сегодня в 14:48

Mash: Александр Митта почти не разговаривает и не двигается

92-летний народный артист России Александр Митта почти не разговаривает и не двигается, его внимание рассеяно. У режиссера нарушена работа нервной системы, он находится в состоянии оглушения, сообщает Mash .

По информации СМИ, состояние Митты усугубляет рак почки, а также недостаточное кровообращение мозга из-за перенесенного инсульта. Более того, у артиста нарушения сердечного ритма.

Режиссера накануне доставили в хоспис. Прогнозы медиков неутешительные. Митта находится под их постоянным присмотром.

При этом сын народного артиста России Евгений Митта опроверг информацию о госпитализации отца в тяжелом состоянии. Он заявил, что у режиссера все хорошо.