Mash: Александр Митта почти не разговаривает и не двигается
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92-летний народный артист России Александр Митта почти не разговаривает и не двигается, его внимание рассеяно. У режиссера нарушена работа нервной системы, он находится в состоянии оглушения, сообщает Mash.
По информации СМИ, состояние Митты усугубляет рак почки, а также недостаточное кровообращение мозга из-за перенесенного инсульта. Более того, у артиста нарушения сердечного ритма.
Режиссера накануне доставили в хоспис. Прогнозы медиков неутешительные. Митта находится под их постоянным присмотром.
При этом сын народного артиста России Евгений Митта опроверг информацию о госпитализации отца в тяжелом состоянии. Он заявил, что у режиссера все хорошо.