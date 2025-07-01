Ленинский ОЦ «Лидер» проводил выпускников в новую жизнь

28 июня, в День молодежи России, в Бобровском «Образовательном центре „Лидер“ подмосковного Ленинского городского округа прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам. Праздник получился особенно трогательным и веселым благодаря оригинальному поздравлению от родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Учусь в этой школе уже два года, меня очень хорошо приняли. Здесь у меня много друзей и самые лучшие учителя, по которым буду очень скучать», — поделился выпускник Бобровского ОЦ «Лидер» Виктор Моос.

Сообщается, что поздравить выпускников пришли родители, которые подготовили необычный сюрприз — они записали серию забавных видеороликов и исполнили на сцене юмористическую сценку, пародируя своих детей. Выпускники, в свою очередь, порадовали гостей вальсом, продемонстрировав грацию и элегантность.

После школьного праздника выпускников ждал торжественный вечер во Дворце Спорта «Видное», где состоялось награждение медалистов и 100-балльников, была представлена развлекательная программа и организованы фотозоны для памятных фотографий выпускников.

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