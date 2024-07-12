Британия отрицает, что разрешила ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow по РФ

Минобороны Великобритании опровергло данные о том, что дало разрешение на использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, сообщает «Коммерсант» .

В канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера добавили, что в правительстве не изменили позицию по вопросу применения ракет. По данным издания The Telegraph, чиновники Британии опасаются, что применение Storm Shadow для поражения целей на территории России может втянуть Великобританию в конфликт с РФ.

Для того чтобы получить разрешение на применение ракет, должны согласиться три страны, двумя из которых являются Великобритания и Франция, производящие эти ракеты.

Предыдущий премьер Великобритании Риши Сунак говорил, что Украина может применять поставленное вооружение, если она соблюдает международные гуманитарные законы.

Ранее Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности.