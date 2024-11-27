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Российские игровые компьютеры Nemifist от ГК «Аквариус» стоят до 1 млн руб

Российские игровые компьютеры Nemifist от компании «Аквариус» появились на полках отечественных магазинов. Цена на них доходит до 1 млн руб., сообщает РИА Новости .

Компьютеры поступили в офлайн-продажу. Так, приобрести их можно в restore. Цена варьируется от 250 тыс. руб. до 1,05 млн руб.

Вся линейка компьютеров представлена из пяти моделей на базе ОС Window.

В марте этого года компании «Аквариус» и Nemifist договорились совместно производить и выпускать компьютеры. Рассчитывалось, что сотрудничество позволит нарастить производство ПК в разы.