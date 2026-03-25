Российские хакеры взломали шифрование всего госсектора Украины

Пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» осуществила взлом криптографического ключа государственного уровня, а также базы данных цифровых подписей, используемых всеми учреждениями украинского госсектора, об этом сообщает РИА Новости .

По информации источника, это позволило извлечь конфиденциальные шифры, исходные коды и ключи, задействованные в системе электронного межведомственного документооборота. Данный инцидент, по оценкам, равносилен «взлому цифрового ядра» государственной инфраструктуры Украины.

Скомпрометированная система шифрования от фирмы «Сайфер» гарантировала защищенный вход в рабочие платформы органов власти, крупных финансовых организаций и их контрагентов, а также обслуживала базы данных систем государственных закупок и электронных услуг.

В день происшествия на интернет-ресурсе компании-разработчика было размещено официальное уведомление, подтверждающее факт кибератаки.

Ранее эта же группировка сообщила о блокировке и последующем удалении сайта украинского СМИ «Новости Донбасса», известного своей антироссийской позицией. В результате было безвозвратно утеряно приблизительно полмиллиона информационных материалов данного издания.

