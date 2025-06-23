Российские госслужащие могут рассчитывать на пенсию в 63 тыс руб

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут рассчитывать на пенсию в размере 63 тысяч рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет, сообщает Газета.ru .

По его словам, поступление на государственную службу обычно предполагает наличие высшего образования и соответствие определенным критериям. Тем не менее, для ряда позиций начального уровня допустимо наличие и среднего профессионального образования. Таким образом, старт карьеры в государственной сфере чаще всего начинается в возрасте 21–24 лет, а выход на заслуженный отдых для некоторых категорий госслужащих (включая военных и сотрудников силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСИН) может произойти в 40–43 года.

«Пенсия федеральных госслужащих в 2025 году составляет в среднем 36,2 тыс. рублей. Обычная страховая пенсия сейчас — около 24 тыс. рублей в среднем. Право на выплаты по выслуге лет предоставляется при наличии стажа не менее 19 лет и 6 месяцев. Этот порог постепенно повышается и, предположительно, достигнет 20 лет в 2026 году. Тогда же ожидается индексация на 10% — поэтапно: на 4,5% в феврале и на 5,5% в апреле. Средняя зарплата сотрудников госструктур составляет 84 тыс. рублей. Пенсия по выслуге лет рассчитывается как 45% от этого показателя, что эквивалентно 36–37 тыс. рублей», — отметил Никитин.

Он пояснил, что, помимо этого, может быть назначена и страховая часть пенсии при выполнении стандартных условий: достижение пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин) и наличие более 30 пенсионных баллов. При этом совокупный размер выплат, включающий пенсию по выслуге лет и страховую часть, не должен превышать 75% от прежнего заработка.

Следовательно, при уровне дохода в 84 тысячи рублей и трудовом стаже 20 лет пенсионер может рассчитывать на ежемесячную пенсию в размере 63 тысяч рублей. Учитывая запланированную индексацию в 2026 году, средний размер пенсии по выслуге увеличится приблизительно до 40 тысяч рублей. Общий ежемесячный доход после достижения пенсионного возраста, включая страховую часть, может составлять около 67 тысяч рублей, заключил Никитин.