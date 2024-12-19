Российские дети скупают камни на маркетплейсах и дрессируют их

В России на смену квадроберам пришли петрокеры — это дети, которые воспитывают и дрессируют камни. Купить необычного питомца на маркетплейсах можно примерно за 500 рублей, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как мама маленькой девочки показывает распаковку посылки с камнем-питомцем. В коробке находился наполнитель и камень с наклеенными на него глазами, которые обычно используют для изготовления мягких игрушек.

«Камень! Какой тяжелый», — сказала девочка, достав новую игрушку из коробки.

За кадром ее мама интонацией показала удивление, что за обычный булыжник с глазами она заплатила 385 рублей. По словам женщины, в летнее время такого «питомца» можно просто найти на улице.

Продавцы камней отреагировали на спрос потребителей и уже повысили цены. Как убедился корреспондент РИАМО, на Wildberries на 19 декабря 2024 года минимальная стоимость камня-питомца составляет 255 рублей, а максимальная — 555 рублей.

Примечательно, что идея продавать камни не новая, ее автором является Гэри Росс Даль из США. В 1975 году он продавал камни по 4 доллара.