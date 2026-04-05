Российская блогер попала в секту в Таиланде и пропала

37-летнюю российскую блогера-бодипозитивщицу Станиславу третью неделю разыскивают в Таиланде. Согласно одной из версий, она могла оказаться в секте, сообщает SHOT .

В последний раз девушку заметили на пляже Най-Харн на юге Пхукета. Она сидела в белой одежде рядом с водой и слушала музыку.

Через некоторое время Станислава перестала выходить на связь с бывшим мужем. Он начал искать девушку. Мужчина один занимается воспитанием общих детей.

Знакомые блогерши допускают, что она могла вступить в секту. Несколько лет назад девушка занималась развитием блога. Ей удалось набрать около 150 тыс. подписчиков.

В блоге девушка рассказывала о бодипозитиве. Также она продавала курсы по тому, как полюбить собственное тело.

Станислава даже дружила с певицей Ритой Дакотой. Та четыре года назад подарила девушке операцию по коррекции груди.

В последние два года блогерша-бодипозитивщица не появлялась в медиаполе. Она сбросила вес и удалила свои снимки. Затем девушка поменяла тематику блога на религиозный. У нее ухудшились отношения с друзьями и близкими.

