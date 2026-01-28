Российская армия впервые получила новейшие системы «Зубр» для защиты от БПЛА

Впервые в распоряжение российских Вооруженных сил поступили новейшие системы «Зубр», предназначенные для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников и барражирующих боеприпасов. Их передала госкорпорация «Ростех», пишет газета «Известия» .

«Система „Зубр“ создана специалистами наших высокоточных комплексов. Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Комплекс «Зубр», предназначенный для мониторинга и контроля воздушного пространства, обеспечивает защиту ближней зоны критически важных объектов. Его состав включает в себя радиолокационные станции, способные обнаруживать воздушные цели различных размеров в любое время суток.

21 января «Ростех» осуществил поставку очередной партии инженерных машин разграждения ИМР-3М министерству обороны России. Данная бронированная техника, созданная на основе танка Т-90, оборудована комплексом радиоэлектронной борьбы и средствами дополнительной защиты от беспилотников.

