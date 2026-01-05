Российская альпинистка нашла камеру на пике Ленина с фото 17-летней давности

Российская альпинистка Алиса Ведерникова заявила, что минувшим летом на пике Ленина в Кыргызстане нашла фотоаппарат с уцелевшей картой памяти.

В начале текущего года альпинистка в соцсети Threads* опубликовала пост, в котором рассказала о своей необычной находке.

По словам Ведерниковой, вместе с группой туристов обнаружила камеру на вершине пика Ленина. Просмотрев фотографии, они выяснили, что кадры сделаны 22 апреля 2008 года. На снимках был запечатлен повседневный быт, спасательные работы и неблагоприятные погодные условия.

С самого начала девушка предположила, что камера могла принадлежать кому-то из граждан Ирана. Пост россиянки разлетелся по соцсети и вскоре Алисе ответила владелица камеры, которой действительно оказалась гид и альпинистка из Ирана. Автор фотографий увидела их спустя 17 лет.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

