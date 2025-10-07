Россиянок хотят отправлять в декрет раньше

Правительству России нужно рассмотреть вопрос о введении «плавающего декрета» или отправки беременных в отпуск уже с первого триместра, уверена первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она считает, что жизнь россиянок сильно улучшится, если они начнут раньше уходить на отдых или смогут самостоятельно выбирать недели для восстановления во время беременности, сообщает «Абзац» .

«Первые недели беременности очень сложны с точки зрения физиологии и максимально важны с точки зрения принятия правильного решения», — убеждена Буцкая.

Беременные должны "уже на первых неделях" иметь возможность уйти в декретный отпуск, чтобы «пережить это время максимально спокойно», добавила законодатель.

Сейчас россиянки могут уходить в декрет только на 30-й неделе беременности. Если женщина вынашивает более одного ребенка, то может отправиться в отпуск на 28-й неделе. При обычной беременности срок отпуска составляет 140 календарных дней, и после него гражданке разрешается уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.