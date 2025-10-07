Россиянок хотят отправлять в декрет раньше
Правительству России нужно рассмотреть вопрос о введении «плавающего декрета» или отправки беременных в отпуск уже с первого триместра, уверена первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она считает, что жизнь россиянок сильно улучшится, если они начнут раньше уходить на отдых или смогут самостоятельно выбирать недели для восстановления во время беременности, сообщает «Абзац».
«Первые недели беременности очень сложны с точки зрения физиологии и максимально важны с точки зрения принятия правильного решения», — убеждена Буцкая.
Беременные должны "уже на первых неделях" иметь возможность уйти в декретный отпуск, чтобы «пережить это время максимально спокойно», добавила законодатель.
Сейчас россиянки могут уходить в декрет только на 30-й неделе беременности. Если женщина вынашивает более одного ребенка, то может отправиться в отпуск на 28-й неделе. При обычной беременности срок отпуска составляет 140 календарных дней, и после него гражданке разрешается уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста.
