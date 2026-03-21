Россиянку задержали при попытке улететь в Мексику с перекрашенным сервалом

В аэропорту Сочи сотрудники таможни задержали пассажирку, которая предприняла попытку улететь в Мексику с перекрашенным сервалом, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что жительница Севастополя приобрела сервала для дальнейшей перепродажи. При этом кошка относится к видам животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Ее рыночная стоимость превышает 1,3 млн рублей.

С целью введения в заблуждение таможенников женщина перекрасила сервала и оформила документы, в которых внесены недостоверные сведения о породе животного.

В отношении пассажирки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Адлерский районный суд Сочи признал жительницу Севастополя виновной и назначил наказание в виде штрафа.

