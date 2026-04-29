Россиянку в США приговорили к тюрьме за «похищение» собственной дочери

В Соединенных Штатах россиянку Елену Стукалкину посадили на три года в тюрьму за «похищение» своей же дочки. Она живет в США уже 15 лет, сообщает Telegram-канал « Поток ».

В Соединенных Штатах россиянка родила дочь Марию от гражданского супруга Чарльза Хэша. Узнав о беременности Елены, семья мужчины выгнала ее из дома.

Однако после родов родственники пришли в палату, чтобы забрать себе младенца. Женщина боялась, что суд опять заберет у нее ребенка, как уже происходило с сыном от первого брака.

Елена решила вывезти девочку через Казахстан в РФ. Американские власти посчитали это международным похищением.

Россиянку признали виновной и приговорили к трем годам колонии. Семья подала апелляцию, но она может рассматриваться в течение года.

