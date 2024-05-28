Россиянки перечислили лучшие места для первого свидания

Сотрудники дейтинг-сервиса «Мамба» и образовательного пространства «Дом Полимеров» пришли к выводу, что большинство россиянок предпочитают идти в ресторан на первом свидании, сообщает «Сноб» .

Многие женщины считают, что о качествах мужчины можно судить по тому, какое место для знакомства он выбрал. Так, каждая пятая респондентка призналась, что для нее важно место для первой встречи — от этого даже может зависеть согласие дамы на свидание.

Также, по мнению опрошенных девушек, хорошие идеи для встреч — прогулки по парку, посещение театра, выставки или экскурсии. По мнению опрошенных, в таких случаях атмосфера общения может стать благоприятной.

Онлайн-исследование проводилось в мае 2024 года. Участие в опросе приняли 1500 совершеннолетних россиянок, проживающие в городах-миллионниках.