Россиянки досрочно выходят из декрета из-за страха остаться без работы

Каждая вторая россиянка вышла из декрета раньше в 2025 году

Россиянки все чаще отказываются от трехлетнего декретного отпуска ради карьеры. Женщины боятся потерять работу, поэтому приступают к своим обязанностям уже через 1-2 месяца после родов, сообщает Baza .

При этом молодые мамы выбирают именно полную занятость и сохраняют пособия по уходу за ребенком, которое государство не может прекратить. Эти выплаты можно считать поддержкой, но они не могут полноценно заменить зарплату.

В прошлом году каждая вторая россиянка (около 55%) вышла на работу раньше положенного срока, а некоторые вовсе отказались уходить в декрет. В том числе на ситуацию повлиял динамично развивающийся рынок, который не позволяет надолго «выпадать из контекста».

Другая причина связана с ценностями женщин. Многие из них, особенно живущие в больших городах, не готовы посвящать свою жизнь домохозяйству, они хотят развиваться и иметь социальные контакты.

Чаще всего раньше выходят из декрета россиянки в возрасте 20-26 лет. Причина — отсутствие карьерного статуса и экономическая необходимость. Вторая группа — 32-40 лет. Они возвращаются к работе раньше, потому что боятся остаться без профессии.

