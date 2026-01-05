Россиянкам рассказали, как выглядеть свежо после праздников без косметологии

После длинных выходных многие замечают, что лицо выглядит уставшим даже при обычном уходе. Дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова рассказала РИАМО, как собрать более свежий образ за счет одежды, не прибегая к косметологическим процедурам.

Эксперт подчеркнула, что первые признаки усталости сильнее всего читаются в портретной зоне: это область вокруг лица, шеи и верхней части груди. Там одежда работает как рамка. Она может подсветить кожу и сделать взгляд бодрее, а может, наоборот, усилить сероватый тон и тени под глазами. После праздников людям чаще всего мешают две привычки: уходить в глухой темный верх и выбирать вещи, которые давят на шею и подбородок.

«Когда человек не выспался, рука сама тянется к черной водолазке или темному худи, потому что кажется, что так проще и безопаснее. Но глубокие темные оттенки у лица нередко подчеркивают синеву, покраснения и общий уставший тон. Свежее выглядит не обязательно белый, а мягкий, спокойный цвет рядом с лицом», — объяснила Кошкарова.

По ее словам, важна не только светлота, но и температура оттенка. Кожа у одних выглядит живее на теплых тонах, у других — на холодных. Следует выбирать это не по описанию в магазине, а по зеркалу при дневном свете: приложить к лицу 2-3 разных верха или шарфа и посмотреть, где кожа кажется ровнее, а глаза ярче.

Если лицо лучше реагирует на теплые оттенки, обычно помогают молочный, кремовый, теплый беж, карамель, мягкий оливковый. Если ближе холодные, выигрышно смотрятся серый с голубым подтоном, пыльно-розовый, холодный беж, ягодные оттенки без яркой кислотности. Полностью менять гардероб не обязательно: достаточно, чтобы удачный цвет оказался в верхнем слое — в рубашке, джемпере, шарфе или воротнике жакета.

Фактура ткани

Следующий момент — фактура ткани. Уставшее лицо плохо сочетается с агрессивными текстурами рядом с шеей: крупная вязка под самое горло, жесткая шерсть, колючий ворс или слишком плотный шарф могут визуально утяжелить нижнюю часть лица. Гораздо лучше работают гладкие и мягко драпирующиеся материалы: тонкий трикотаж, джерси, ровная костюмная ткань, спокойный кардиган без лишнего объема у подбородка. Такой верх дает более чистую линию и отражает свет ровнее, поэтому портретная зона выглядит аккуратнее.

«После праздников одежда должна помогать, а не спорить с внешностью. Я советую убирать резкие фактуры от лица и выбирать верх, который дает ощущение воздуха. Даже простая гладкая водолазка светлее основного образа иногда работает сильнее, чем сложная многослойность», — отметила Кошкарова.

Вырез

Отдельно стоит поговорить о вырезах. Линия горловины напрямую влияет на то, как воспринимаются шея, подбородок и овал лица. Глухая горловина в темном цвете часто делает портретную зону тяжелее, особенно если есть отечность. Более свежий эффект обычно дают V-вырез, запах, квадратная горловина, а также рубашка или блузка с расстегнутой верхней пуговицей. Вырез не обязан быть глубоким: достаточно намека на вертикаль и небольшого открытия ключиц. Для plus-size этот прием особенно заметен, потому что вертикальные линии собирают силуэт и добавляют легкости наверху.

«Если с утра хочется выглядеть бодрее, проще всего начать с горловины. Закрытый темный верх впритык к шее легко утяжеляет лицо. А когда есть вырез, запах или открытый воротник, появляется вертикаль и воздух, и общий вид становится легче», — сказала дизайнер.

Практичные мелочи

Есть и несколько практичных мелочей, которые усиливают эффект свежести. Ровный чистый воротник, аккуратные серьги средней длины, более собранная сумка вместо мягкой бесформенной, обувь без лишней массивности — все это помогает выглядеть опрятнее, даже если лицо пока не успело восстановиться после праздников. При этом перегружать образ не стоит: достаточно одного удачного цвета у лица, спокойной фактуры и правильно выбранной линии горловины.

В итоге свежий вид после праздников чаще всего начинается не с покупки новой одежды, а с корректировки того, что находится ближе всего к лицу. Если верх подсвечивает кожу, не утяжеляет шею и дает воздух в зоне выреза, отражение в зеркале выглядит собраннее уже в тот же день, заключила Кошкарова.

