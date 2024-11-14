Россиянкам ответили, почему мужчины выбирают женщин до 25 лет

К 25 годам многие девушки сталкиваются с негативным опытом в отношениях с мужчинами, особенно если им попадались абьюзеры. Это влияет на их восприятие жизни и отношений в целом. Сексолог и психолог Александра Миллер объяснила, почему мужчины часто предпочитают встречаться с молодыми девушками до 24 лет, как это делает Леонардо Ди Каприо, сообщает Инфо24 .

По словам эксперта, мужчины могут предпочитать молодых девушек, так как ищут позитив в отношениях.

Она также отметила, что такие девушки могут быть недостаточно опытными и не иметь широкого кругозора, что затрудняет поддержание интересного разговора. По ее мнению, для отношений важна всесторонняя развитость партнерши, так как отсутствие внутреннего содержания может ограничивать глубину общения, сводя его к поверхностным аспектам.

Женщины старше 25 лет, по мнению эксперта, обладают богатым жизненным опытом и мудростью, что позволяет им более гармонично взаимодействовать в отношениях.

«Она знает, как сглаживать острые углы, нет такого острого ощущения ревности, этих сцен итальянских скандалов, которые могут, кстати, возникать чаще у девушек 18-20 лет — тут еще юношеский максимализм срабатывает, и эти итальянские страсти продолжают кипеть», — заключила эксперт.