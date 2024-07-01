Россиянкам назвали «горячий» женский тренд на лето 2024 г

Наряды из полупрозрачной ткани весной 2024 года появились на мировых подиумах, а летом уже приобрели популярность среди женщин. Особенно стильно сейчас смотрятся полупрозрачные юбки, пишет портал «Узнай.ру» .

Модницам советуют надеть светлую юбку в пол с классической белой рубашкой навыпуск. Сверху образ можно дополнить удлиненным темным широким пиджаком — вместе с рубашкой он должен прикрывать ягодицы, примерно как мини-юбка. Так наряд не будет выглядеть пошло и подойдет для похода в офис или встречи в кафе с подругами, говорится в статье.

Черная полупрозрачная юбка-миди отлично сочетается с черными леггинсами или темным топом, а также белым укороченным жакетом. Особенно стильно дополнит образ большая летняя сумка, отмечает автор материала.

Молодежный образ в кэжуал-стиле девушка сможет создать с помощью длинной полупрозрачной юбки до пят или длинного свитшота ей в тон. Сюда также отлично подойдут невысокие сапоги с крупными бляхами или меховые тапочки — любая грубая обувь.