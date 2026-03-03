Россиянка рассказала, как англичане приютили ее с мужем в ОАЭ

Английская семья приютила пару из России в Абу-Даби после их выселения из отеля

Жительница Москвы Полина в интервью РИА Новости поделилась историей о том, как семья англичан предоставила ей, ее супругу и девятилетнему сыну временный кров после того, как их выселили из гостиницы в Абу-Даби.

Поездка, по словам россиянки, проходила в период с 23 февраля по 1 марта.

«Первого марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было… Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», — поделилась Полина.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить ракетные удары по целям на иранской территории, включая столицу. Поступают данные о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской земле и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В результате обострения конфликта произошли значительные перебои в авиационном сообщении с государствами данного региона.

