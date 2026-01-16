Россиянка, приговоренная в Китае к смертной казни, будет отбывать наказание в РФ

Гражданку РФ Марину Лопатину, которую в Китае в 2011 году приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, где она будет отбывать наказание, сообщает РИА Новости .

В консульском отделе российского посольства в Пекине в 2011 году рассказали, что Чжухайский суд приговорил хабаровчанку 1973 года рождения к смертной казни, также он дал отсрочку исполнения приговора на два года. Женщину обвиняли в том, что она пыталась провести 2 кг героина из китайского административного спецрайона Макао в материковую часть.

Позднее в КНР россиянке сначала смягчили наказание, приговорив к пожизненному заключению, а потом еще уменьшили — до 25 лет тюрьмы.

Лопатина дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания в России, также в ее деле есть согласие обеих стран о передаче и приеме осужденной.

Отечественный суд признал приговор инстанции КНР. Он уже в российского уголовного законодательства счел хабаровчанку осужденной по старой статье 188 УК, которая уже утратила силу. Ей назначили 12 лет колонии общего режима, из них на территории страны женщине осталось отбыть 6 лет 6 месяцев и 24 дня.

Осужденная вернулась на родину. Лопатину поместили в исправительную колонию общего режима.

