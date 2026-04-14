Россиянка пожаловалась на зоомагазин после отравления кормом трех своих котов

Россиянка с рассеянным склерозом пожаловалась на известную сеть зоомагазинов, кормом из которого отравились три ее кота.

Девушка утверждает, что заказала кошачий корм она приобрела у зоомагазина через маркетплейс, который якобы должен проверять документы и сертификаты.

«У меня 3 кота, по итогу спустя неделю на этом корме, все 3 получили отравление разной степени. Но, два кота на таблетках/уколах отошли дома», — поделилась пострадавшая в соцсетях.

При этом, по ее словам, сильнее всех пострадал третий кот, который в настоящее время лежит в стационаре за 25 тыс. рублей в сутки. Осложняет ситуацию то, что у девушки рассеянный склероз. Из-за диагноза ее уволили с работы. В настоящее время она работает, но небольшой зарплаты хватает лишь на пару дней стационара. Она не сможет долго оплачивать лечение кота.

