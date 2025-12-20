Россиянка не может вернуть ребенка домой без согласия бывшего мужа-иранца

Как выяснил RT, пара познакомилась в 2018 году, после чего мужчина переехал в Петербург, где они поженились и у них родилась дочь Даша. После начала семейных проблем, включая, по словам женщины, насилие со стороны супруга, Галина подала на развод. Однако в 2024 году отец похитил девочку и вывез ее в Иран.

Когда мать приехала в Тегеран, он, по ее утверждению, потребовал продать все имущество в России и отдать ему деньги, угрожая в противном случае «хорошо выдать замуж» дочь в девятилетнем возрасте для получения средств на бизнес. Хотя Галине удалось через иранский суд добиться полной опеки над ребенком, местное законодательство не позволяет вывезти несовершеннолетнего из страны без согласия отца вплоть до достижения им 18 лет.

Женщина обратилась за помощью к российским дипломатам. В Едином координационном центре поддержки соотечественников за рубежом подтвердили, что направили запросы в МИД России и МИД Ирана для содействия в возвращении матери с дочерью на родину.

