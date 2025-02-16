Россиянину Александру Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
Мать освобожденного из сектора Газа россиянина Александра Труфанова рассказала, что палестинские радикалы прострелили ему обе ноги во время похищения, сообщает РИА Новости.
«Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», — рассказала Елена Труфанова.
15 февраля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа палестинские движения передали троих заложников, среди которых и россиянин Александр Труфанов, Международному комитету Красного Креста (МККК).
14 февраля бригады «Аль-Кудс» (является военным крылом группировки «Исламский джихад»*) заявили, что решили освободить Труфанова в шестой партии первого этапа сделки по обмену. В ХАМАС добавили, что кроме россиянина освободят еще двух заложников, один из них американец.
*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещена в России.