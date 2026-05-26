Россиянин заказал озвучку рассказа про педофилов, а за отказ начал угрожать

Девушка, которая заминается озвучиванием книг, рассказала в соцсетях о странном клиенте. Мужчина заказал озвучку рассказа про педофилов, а после отказа начал угрожать.

Изначально мужчина поинтересовался у девушки, если у нее какие-либо ограничения касаемо материалов для озвучки. Диктор ответила, что у нее нет каких-то определенных табу в этом вопросе. Она была готова озвучивать как сложные научные тексты, так и произведения 18+.

После этого она расспросила клиента поподробнее о материале, с которым ей придется работать.

«Ответ был: „Рассказы о щекотке“. Я прогуглила, что это, узнала, что это такой фетиш», — рассказала девушка.

После этого клиент пропал на несколько дней, а по возвращении задал вопрос о том, как диктор относится к летальному исходу одного из персонажей. Девушка ответила, что ее это не смущает. Затем мужчина прислал диктору ссылку на сайт, посвященный фетишу.

В рассказе, для которого клиент заказал озвучку, два дальнобойщика похищают девочку 15 лет и «щекотят ее в сексуализированном контексте». Далее там говорится, что это был последний день из жизни этой девочки.

Диктор сразу же написала, что не готова озвучивать данный текст, потому что он нарушает УК РФ. После этого заказчик занес девушку в черный список, но через неделю снова написал ей сообщение с угрозой: «Вам бы самой пятки защекотать». Также он оставил ей плохой отзыв на сайте объявлений.

Девушка написала обращение в Роскомнадзор и Лигу безопасного интернета. Она просит провести проверку в отношении мужчины.

