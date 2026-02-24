сегодня в 14:23

Россиянин пытался вывезти в Китай 455 советских наград и бюст Ворошилова

Сотрудники Шереметьевской таможни задержали в «зеленом» коридоре россиянина, пытавшегося вывезти в Китай крупную партию культурных ценностей времен СССР, сообщает пресс-служба ФТС России.

В его багаже обнаружили 455 государственных наград, 37 архивных документов и бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. Общая стоимость такой коллекции превышает 600 тысяч рублей.

Владелец заявил, что это его личная коллекция, однако подтверждающих документов не показал.

Экспертиза подтвердила подлинность предметов. 292 награды были выпущены более 50 лет назад и признаны культурными ценностями. Среди них медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и другие.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей (часть 1 статья 226.1 УК РФ). Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

