Россиянин есть среди членов экипажа лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Ранее в Атлантике на круизном судне от хантавируса погибли несколько человек. Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius.

«В настоящее время судно находится у берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане. На борту 149 человек из 23 стран», — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, на судне несколько человек, в том числе два члена экипажа, которые нуждаются в медицинской помощи. При этом хантавирус у них еще не подтвержден. В результате эпидемии с 11 апреля скончались пассажир из Великобритании, а также граждане Нидерландов и Германии.

