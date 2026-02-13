Надежный способ. Зачем россияне выставляют голые части тела на улицу?

Больше четверти россиян высовывают руку в окно перед тем, как выйти на улицу

Более четверти жителей страны перед выходом из дома высовывают в окно руку или голову, чтобы понять, насколько холодно на улице и как одеваться, сообщили РИАМО в компании-производителя окон MELKE.

Аномальные осадки подтолкнули россиян чаще выглядывать в окно перед выходом на улицу. Тематическое исследование показало — больше половины населения страны не полагается на синоптиков, а верит только собственным глазам.

По данным опроса, 60% респондентов, чтобы оценить погодные условия, перед выходом на улицу выглядывают из окна. 30% стали делать это чаще из-за непредсказуемых погодных виражей, в частности аномального снегопада.

30% россиян не только выглядывают из окна, но и открывают его, чтобы определить температуру. Еще столько же для ее измерения высовывают на улицу руку или голову.

«В условиях снежного коллапса в столичном регионе и Центральной России привычные сервисы и прогнозы не всегда отражают реальную ситуацию. По его словам, именно вид из окна часто влияет на решение о маршруте и времени выхода из дома, поскольку сугробы и занесенные дороги могут существенно замедлить передвижение», — сказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.

Компания также выяснила, что 27% респондентов каждый раз перед выходом на улицу проверяют метеосводку. В то же время 39% населения, чтобы одеться по сезону и оценить, что их ждет за окном, достаточно узнавать прогноз погоды раз в день. Еще 34% россиян смотрят погоду дважды: утром — когда выходят на улицу и вечером — перед дорогой домой.

