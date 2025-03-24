Россияне высказались об идее ввести военную подготовку в школах

32% россиян считают, что военная подготовка не должна быть обязательной в школах

Стало известно, как россияне относятся к предложению ввести военную подготовку для школьников, начиная с пятого класса, сообщает «ФедералПресс» .

Результаты опроса показали, что 28% респондентов поддержали инициативу, заявив, что военная подготовка важна с 10-11 лет.

«В то же время, 32% считают, что детям слишком рано держать оружие в руках, и такая программа не должна быть обязательной на начальном этапе обучения», — заявлено в исследовании.

Другие 38% уверены, что такие занятие актуальны только для учеников старших классов, так как только в более взрослом возрасте школьники смогут осознать важность этих подготовок. Еще 2% опрошенных проявили равнодушие к вопросу, заявив, что им все равно, и они не видят особого смысла в недельной подготовке к военным дисциплинам в младших классах.