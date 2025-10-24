Россияне все чаще отказываются от бумажных чеков

Для изготовления бумажных чеков каждый год во всем мире вырубаются десятки миллионов деревьев, что приводит к деградации лесов и уничтожению мест обитания многих видов животных. Российские экологи давно предлагают полностью отказаться от кассовых лент, и новая программа «Спаси лес» торговой сети «Пятерочка» делает важный шаг в этом направлении.

Отказаться от бумажных чеков можно в приложении всего за несколько секунд с помощью новой опции. На сегодняшний день уже около 5 млн гостей перешли на электронную версию платежного документа. А после добавления нового функционала только за август — сентябрь 2025 года через мобильное приложение было запрошено и отправлено пользователям 6,4 млн электронных чеков.

«О вопросах экологии сегодня много пишут и говорят. Изменение климата, загрязнение рек, выбросы парниковых газов — нам кажется, что это какие-то глобальные проблемы, которые должны решаться на уровне правительств и международных соглашений. Хотя на самом деле любой из нас может внести свой пусть маленький, но вклад — в сохранение лесов, в сбережение природных ресурсов, в защиту окружающей среды, воды, земли, воздуха», — сказала руководитель направления устойчивого развития торговой сети Алина Юхневич.

По ее словам, отказ от использования бумажных чеков — это как раз и есть тот небольшой, не требующий особых усилий шаг, на который способен каждый.

«И, если такой шаг сделает не один человек, а миллионы покупателей нашей торговой сети — представляете, сколько деревьев мы вместе с вами сможем сохранить!» — добавила Юхневич.