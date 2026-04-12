Россияне увидят пролет яркой кометы уже в апреле

Яркую комету PANSTARRS (C/2025 R) и максимум действия метеорного потока Лириды заметят жители РФ во второй половине апреля. Уже 20 числа первая окажется в перигелии, рассказал ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

PANSTARRS (C/2025 R3) будет хорошо видно по утрам с 15 апреля. В течение пяти дней и вплоть до перигелия яркость вырастет до третьей звездной величины. Россияне смогут увидеть комету в телескопы и бинокли.

Жители РФ смогут даже снять PANSTARRS (C/2025 R3) на смартфон. Однако наблюдать за объектом нужно в 04:00.

22 апреля ожидается максимум действия метеорного потока Лириды. Также с 19 по 20 апреля Меркурий, Марс и Сатурн будут рядом в рамках двух градусов. Еще неподалеку будет находиться Нептун, но это не парад планет. В апреле наблюдать за звездами лучше всего получится у жителей Центральной России, добавил Алексеев.

