Россияне умирают при превышении одной дозы алкоголя

Нарколог Сергеев: доза 5 и более промилле алкоголя смертельна для россиян

Доза алкоголя в пять и более промилле в крови для россиян считается смертельной. Если проводить замер с алкотестером, в выдыхаемом воздухе показатель составит 2,5 миллиграмма, рассказал РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

В Иркутске 9 марта водитель иномарки въехал в двигающуюся навстречу машину. Затем мужчина покинул из авто и ушел. Во время оформления ДТП сотрудники ГАИ проверили нарушителя на алкотестере. Доза алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила разрешенную норму в 28 раз и составила 4,5 миллиграмма на литр.

По словам Сергеева, для людей смертельная доза алкоголя в крови составляет пять промилле. Число в выдыхаемом воздухе, которое измеряют в миллиграммах, в два раза меньше дозы в промилле.

Таким образом, у водителя в Иркутске в момент проведения исследования в крови содержалось девять промилле алкоголя. Показатель является запредельным.

«За 18 лет практики у меня было три или четыре таких случая», — отметил нарколог.

Количество промилле может достигнуть отметки пяти, если выпить бутылку водки. Однако, если человек будет употреблять алкоголь на протяжении суток, организму проще справиться с интоксикацией. Еще влияние алкоголя на организм зависит от массы, генетики, числа жировой ткани и пола.

