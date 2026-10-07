Россияне тратят на отдых после работы около четверти зарплаты

Большинство россиян выделяют на отдых после работы 23–25 тыс. рублей в месяц — около четверти средней зарплаты. Это показало исследование аналитического центра группы «Самолет», сообщает Газета.ru .

Все участники исследования закладывают расходы на отдых в бюджет и не имеют ипотеки. Для сравнения аналитики привели среднестатистическую зарплату в 109 тыс. 320 рублей. Осознанное переключение в режим восстановления считают важным 90% жителей городов-миллионников.

Из-за большого количества бытовых дел 64% опрошенных предпочитают пассивный отдых. Еще 27% готовы ежедневно заниматься чем-то активным, а 9% действуют по обстановке.

Среди тех, кто ежедневно отдыхает на территории жилого комплекса, 43% выбирают прогулки по зеленым зонам, 35% — массаж, 22% — спортивные тренировки. Остальные 30% участников предпочитают еженедельные выезды: из них 63% посещают театры, кино, концерты и музеи, а 37% — дачи и достопримечательности соседних городов.

Культурные мероприятия забирают почти весь месячный бюджет на развлечения — 25 тыс. рублей. Отдых на территории жилого комплекса обходится дешевле: основные расходы приходятся на массаж, семейное кафе и детские развлечения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.