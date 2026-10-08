Россияне стали чаще собирать цифровое досье на партнеров

Привычка сохранять переписки и ошибки второй половины меняет восприятие отношений: близкий человек становится обвиняемым. Об этом рассказала психолог Инна Мирная, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, сохраненные сообщения партнеры используют для подтверждения собственной правоты. Особенно разрушительной эта практика становится, когда старые скриншоты возвращаются в каждом новом конфликте.

«В отношениях появляется цифровое досье на партнера. Человек перестает проживать конфликт здесь и сейчас и начинает собирать архив нарушений. В результате супруг воспринимается уже не как близкий человек, с которым нужно договориться, а как обвиняемый, против которого следует копить доказательства. Стремление фиксировать каждую ошибку часто возникает из-за недоверия или ощущения, что слова человека постоянно обесценивают», — сказала Мирная.

Психолог пояснила, что скриншоты помогают доказать, что партнер давал обещание, оскорблял или менял позицию. Но постоянный сбор таких материалов разрушает чувство безопасности: человек понимает, что любое сообщение или неудачную шутку могут предъявить спустя несколько месяцев. В результате он контролирует каждое слово и избегает откровенных разговоров.

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