Россияне стали чаще собирать цифровое досье на партнеров
Привычка сохранять переписки и ошибки второй половины меняет восприятие отношений: близкий человек становится обвиняемым. Об этом рассказала психолог Инна Мирная, сообщает NEWS.ru.
По словам эксперта, сохраненные сообщения партнеры используют для подтверждения собственной правоты. Особенно разрушительной эта практика становится, когда старые скриншоты возвращаются в каждом новом конфликте.
«В отношениях появляется цифровое досье на партнера. Человек перестает проживать конфликт здесь и сейчас и начинает собирать архив нарушений. В результате супруг воспринимается уже не как близкий человек, с которым нужно договориться, а как обвиняемый, против которого следует копить доказательства. Стремление фиксировать каждую ошибку часто возникает из-за недоверия или ощущения, что слова человека постоянно обесценивают», — сказала Мирная.
Психолог пояснила, что скриншоты помогают доказать, что партнер давал обещание, оскорблял или менял позицию. Но постоянный сбор таких материалов разрушает чувство безопасности: человек понимает, что любое сообщение или неудачную шутку могут предъявить спустя несколько месяцев. В результате он контролирует каждое слово и избегает откровенных разговоров.
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