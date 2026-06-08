Россияне стали чаще искать предков через архивы и агентства

Интерес россиян к родословным вырос: предков ищут в архивах, онлайн-сервисах и через частные агентства, сообщает «Вечерняя Москва» .

Найти сведения о семье можно с расспроса родственников, а затем обратиться в архивы или к специалистам. Кандидат исторических наук, семейный историк, председатель родословного общества «Домродоведа» Юлия Ефремова рассказала, что агентства чаще выбирают занятые клиенты.

«К агентам обращаются в основном занятые люди, которым не хватает свободного времени на самостоятельный поиск», — отметила Ефремова.

Она добавила, что частники помогают писать родословную книгу — более детализированный и исторически достоверный материал. Услуги агентств стоят от 40 000–200 000 рублей до 1,5–2,5 млн рублей.

Самостоятельный поиск в архивах обычно бесплатный, но сканы документов, справки из загса и доступ к цифровым копиям могут стоить 500–5000 рублей. Помочь могут портал главархива Москвы «Моя семья», сервисы с нейросетями и интернет-сообщества исследователей. Член Общественного совета базовой организации государств — участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев советует обращаться к архивам напрямую и просить подрядчиков прикладывать сканы найденных документов.

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