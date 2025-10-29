Россияне смогут получать финансовые услуги без посещения отделений банков
Минцифры России разработало проект постановления, расширяющий возможности использования «цифрового профиля» гражданина, сообщает rg.ru.
Согласно документу, размещенному для общественного обсуждения, физические лица смогут оформлять банковские продукты без необходимости посещения отделений кредитных организаций.
Для этого финансовые учреждения получат доступ к дополнительным сведениям из цифрового профиля, включая информацию о судимости, банкротстве, непричастности к экстремистской деятельности и терроризму. В министерстве пояснили, что такое расширение перечня доступных данных увеличит количество сценариев использования цифрового профиля и позволит банкам совершенствовать механизм формирования коммерческих предложений.
Инициатива направлена на повышение доступности финансовых услуг и дальнейшую цифровизацию взаимодействия между гражданами и кредитными организациями.
Ранее в ведомстве призвали россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября.