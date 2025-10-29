Россияне смогут получать финансовые услуги без посещения отделений банков

сегодня в 22:25

Согласно документу, размещенному для общественного обсуждения, физические лица смогут оформлять банковские продукты без необходимости посещения отделений кредитных организаций.

Для этого финансовые учреждения получат доступ к дополнительным сведениям из цифрового профиля, включая информацию о судимости, банкротстве, непричастности к экстремистской деятельности и терроризму. В министерстве пояснили, что такое расширение перечня доступных данных увеличит количество сценариев использования цифрового профиля и позволит банкам совершенствовать механизм формирования коммерческих предложений.

Инициатива направлена на повышение доступности финансовых услуг и дальнейшую цифровизацию взаимодействия между гражданами и кредитными организациями.

